ATESSA ALLA RISCOPERTA DE ''LU LESSAME''

CULTURA. ATESSA. L’associazione Atessa XXI secolo organizza la prima edizione de ”Il lessame di Atessa – Festa della primavera”, sabato 21 maggio dalle ore 20.30 in Piazza Oberdan. La manifestazione mira a riscoprire e valorizzare un’antica tradizione del territorio, “lu lessame”, una minestra di legumi e cereali che veniva preparata con i fondi della dispensa, alla fine dell’inverno. La chiusura simbolica di un ciclo di vita, un rito per buttarsi alle spalle il freddo e il torpore dell’inverno e salutare l’arrivo di una stagione nuova, fatta di raccolti, lavoro, sole, vita. Insieme agli eventi già realizzati e a quelli in programma per il futuro, la festa di sabato si inserisce in un percorso di riscoperta delle nostre radici, di valorizzazione del territorio e della comunità. Oltre alla cena, preparata da chef locali, la serata prevede uno spettacolo musicale a cura dell’accademia musicale di Atessa “Ars antiqua”. Tutti i partecipanti riceveranno un coccio di terracotta in omaggio. 20/05/2011 7.46