FABRI FIBRA A LUGLIO IN CONCERTO A ROSETO DEGLI ABRUZZI

MUSICA. ROSETO DEGLI ABRUZZI. Fabri Fibra sarà in Abruzzo l’8 luglio 2011 Roseto degli Abruzzi presso l’antistadio di via dell’Olmo. Sarà l’unica tappa abruzzese del “Controcultura Tour Estate 2011”. E’ previsto un lungo tour estivo di Fibra che lo terrà impegnato tutta l’estate alla conquista dei palcoscenici italiani. Dopo il successo della tournè invernale che ha registrato immediati sold out tanto nei club quanto nei palazzetti che lo hanno ospitato, ecco che si prepara per l’esperienza estiva. Sul palco i collaboratori di sempre di sempre, composta da Entics come raddoppio alle voci e da Dj Nais e Dj Doubles in consolle. L’autore di “Tranne Te” e “Vip in Trip” e disco di Platino con l’album Controcultura (Universal Music Italia), ha avuto un occhio di riguardo per i suoi fans che acquisteranno i biglietti in anticipo. 18/05/2011 9.59