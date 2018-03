"IL SOCIAL HOUSING IN ABRUZZO". CONDIZIONE ATTUALE, SCENARI E PROSPETTIVE POSSIBILI

CRONACA. PESCARA. Cos’è il social housing? Quest’espressione, ancora poco diffusa in Italia, sarà al centro di un seminario di studio nel Palazzo della Provincia di Pescara, giovedì 19 maggio dalle ore 9 nella Sala “Figlia di Jorio”. “Il Social Housing in Abruzzo” è un appuntamento per conoscere o approfondire il tema con i maggiori esperti. Il seminario è organizzato dal consigliere provinciale Attilio Di Mattia e dalla professoressa Michela Venditti dell’Università “G. D’Annunzio”, in collaborazione con l’amministrazione provinciale e l’associazione Abruzzo Sostenibile. Questo il programma completo della mattinata. Saluti di Guerino Testa, presidente della Provincia di Pescara; presentazione: Graziano Zazzetta, presidente Commissione Consiliare permanente “Grandi Infrastrutture”; illustrazione dell’iniziativa: Attilio Di Mattia, consigliere Provinciale; moderazione: Chiara D'Onofrio; contributi ed approfondimenti a cura di: Michela Venditti, Andrea Pitasi, Stefano Pasotti, docenti alla Facoltà di Scienze Sociali, Università “G. d'Annunzio” - Chieti-Pescara; Gerard Van Bortel Delft University of Technology The Netherlands; Stefano Brancaccio Cassa Depositi e Prestiti; Ebron D' Aristotile Dirigente Settore “Programmazione, Controllo ed Innovazione” della Provincia di Pescara; Giuseppe Girolimetti presidente Ance Abruzzo; Michele Borgia, presidente Banca Cooperativa Cappelle sul Tavo.17/05/2011 12.05