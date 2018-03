Docce e lavanderia per i senzatetto: nuovo servizio della Caritas

CRONACA. PESCARA. A partire da giovedì prossimo, 23 settembre, entreranno in funzione i quattro punti doccia realizzati dalla Caritas di Pescara, in collaborazione con il Comune di Pescara, nella Casa di accoglienza di via Gran Sasso. Gli utenti, i senza fissa dimora potranno usufruire del servizio lavanderia per i propri abiti. Il servizio sarà operativo almeno due volte a settimana, il lunedì e il giovedì mattina e verrà gestito dal Gruppo di Volontariato Vincenziano. 20/09/2010 16.28