? CELENZA SUL TRIGNO, RASSEGNA DI DIALETTI

POESIA. CELENZA SUL TRIGNO. Per recuperare il patrimonio dei dialetti la Proloco Coelentia in collaborazione con l’amministrazione Comunale di Celenza Sul Trigno sta organizzando la XXX° edizione Regionale di poesia dialettale che si svolgerà a Celenza il 13 Agosto 2011 e quest’anno coincide con il 150° anniversario dell’Unità d’ Italia. La rassegna non è un concorso a premi ma è costituita da un’unica sezione di poesia dialettale a tema libero. La partecipazione è gratuita e tutti i poeti che vorranno partecipare dovranno inviare la loro poesia presso la sede della Proloco entro e non oltre il 20 giugno 2011. Le poesie saranno pubblicate gratuitamente nell’antologia 2011. I poeti che parteciperanno alla serata del 13 Agosto 2011, avranno la possibilità di declamare la propria poesia e riceveranno una targa di partecipazione. E-mail: proloco@celenzasultrigno.com. 16/05/2011 7.59