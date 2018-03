PESCARA, INVERSIONE DI MARCIA IN VIA ITALICA

CRONACA. PESCARA. L’assessore al Traffico e alla Mobilità, Berardino Fiorilli, ha dato il suo parere favorevole alla inversione del senso di marcia in un tratto di via Italica. Lo ha comunicato durante la seduta della Commissione Grandi Infrastrutture e Mobilità, presieduta da Adele Caroli. L’amministrazione comunale di Pescara sta dunque valutando la possibilità di invertire il senso di marcia nel tratto compreso tra viale D’annunzio e via Misticoni: una soluzione necessaria e utile per alleggerire il traffico su via Conte di Ruvo e su Viale D’Annunzio, due arterie cittadine con un’alta densità di traffico. Già la Commissione Grandi Infrastrutture la scorsa settimana aveva effettuato un sopralluogo in quella zona: lo stesso ha fatto l’assessore Fiorilli, che tornerà in via Italica la prossima settimana dopo aver studiato nel migliore dei modi la situazione, presente e futura. La soluzione è stata inoltre condivisa da tutti i consiglieri presenti alla Commissione, consapevoli che si tratta di una soluzione capace di deviare parte del traffico che attualmente si riversa su viale D’Annnunzio e su via Conte di Ruvo.14/05/2011 12.09