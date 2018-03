? A MONTESILVANO IL CONGRESSO DELL’UNIONE ITALIANA TECNICI ENTI LOCALI

CRONACA. ABRUZZO. Si svolgerà il 20 Maggio prossimo, a Montesilvano in provincia di Pescara, il secondo Congresso Nazionale dell’Unitel, Unione Nazionale Italiana Tecnici Enti Locali. I lavori saranno tutti dedicati al nuovissimo Regolamento di Esecuzione e Attuazione del codice dei contratti pubblici che entrerà in vigore pochi giorni dopo la data del congresso. Il programma intenderà privilegiare un approccio pratico-operativo nell’approfondire le nuove disposizioni normative, di supporto all’attività che dovrà svolgere il tecnico dell’ente locale. Dopo un’attenta analisi degli istituti di carattere generale, verranno poi approfonditi il contenuto degli atti, il rapporto tra i diversi soggetti coinvolti nel ciclo della commessa, gli errori da evitare e gli accorgimenti da adottare per garantire la piena correttezza e conformità delle procedure di appalto alle nuove disposizioni regolamentari. I lavori del 2° Congresso saranno quindi un vero e proprio evento formativo e di aggiornamento professionale, gratuito per tutti i tecnici degli enti locali. 12/05/2011 16.45