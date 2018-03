L’ISTITUTO MASCI DI FRANCAVILLA SABATO IN CONCERTO

MUSICA. PESCARA. L’Istituto Comprensivo Statale “F. Masci” di Francavilla al Mare, diretto dal Prof. Giorgio Di Renzo, festeggerà il Decennale del “Corso ad Indirizzo Musicale” sabato 14 maggio, alle ore 17.30, presso l’Auditorium “E. Flaiano” di Pescara. La “Masci Orchestra”, formata da piccoli musicisti, presenterà un programma vario ed interessante, come ha sempre fatto in questi dieci anni di attività e di successi, in cui ha spaziato nei più vari repertori: dal Rinascimento di Mainerio e Gastoldi, al classicismo di Mozart, dal Rococò di O’ Carolan e Besard, al Barocco di Bach ed Haendel, per approdare al Romanticismo di Smetana e Saint Saens e spingersi oltre nelle dissonanti atmosfere novecentesche di Janaceck. 12/05/2011 8.55