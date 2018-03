ACI PESCARA, SARTORELLI CONFERMATO PRESIDENTE

CRONACA. PESCARA. L’avvocato Giampiero Sartorelli è stato confermato presidente del Consiglio Direttivo dell’Automobile Club di Pescara. Sono stati eletti come vice presidenti l'ingegner Sandro Brozzetti e Mattia Giansante. Fanno inoltre parte del Consiglio direttivo l'avvocato Paolo Galliani e Riccardo Mantini. Membri del collegio dei revisori dei conti sono Bonifacio Ciattoni e Pierluigi Serafini. Tra le principali iniziative in programma, la campagna di prevenzione degli incidenti stradali e l’impegno istituzionale per migliorare le condizioni della viabilità delle strade della nostra Provincia. 10/05/2011 9.39