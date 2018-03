AUTO SOTTO MEZZO PESANTE NEL PESCARESE, GRAVE 21ENNE DI AVEZZANO

CRONACA. PESCARA. Un 21enne di Avezzano e' rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio a Santa Teresa di Spoltore (Pescara) nel quale sono rimasti coinvolti una macchina e un mezzo pesante. Il giovane, trasportato in ospedale dal 118, avrebbe riportato un trauma cranico grave e sarebbe in stato comatoso, oltre ad una serie di traumi. L'incidente si e' verificato sulla strada 602 e la macchina, in base alle prime informazioni, sarebbe finita sotto il mezzo pesante. Per i soccorsi sono arrivati sul posto anche i vigili del fuoco di Pescara. I rilievi sono in corso. 09/05/2011 18.27