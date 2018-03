A PIANELLA LE SELEZIONI ITALIANE PER I CAMPIONATI MONDIALI DI ADDESTRAMENTO DEL PASTORE TEDESCO

CRONACA. PIANELLA. A partire da sabato 7 maggio, fino a domenica 8 maggio, presso lo stadio Nardangelo di Pianella, si disputerà una delle tre prove nazionali IPO valide per la selezione della squadra italiana che parteciperà al Campionato Mondiale di addestramento a Kiew in Ucraina. L’evento è organizzato dalla Società Amatori Schäferhunde attraverso la sua rappresentativa Abruzzese, una società specializzata nata nel 1949, affiliata all’ENCI, Ente Nazionale per la Cinofilia, che si occupa di tutela e promozione della razza del cane da pastore tedesco. Le prove IPO, dal tedesco Internationale Prüfungsordnung, Regolamento Internazionale Prove di Lavoro, sono esercizi che vedono il cane impegnato in tre discipline inscindibili per il cane da utilità: fiuto, obbedienza e difesa. Nell’articolazione delle prove viene esaltata l’essenza delle doti del pastore tedesco: equilibrio, docilità, coraggio, combattività e tempra che lo rendono idoneo tanto come cane da accompagnamento quanto da guardia o da difesa.La manifestazione vedrà impegnati ben quaranta binomi cane/conduttore provenienti da tutta l’Italia che si sfideranno sul campo sotto l’occhio attento dei giudici ENCI Adriano Azzolini, Liliana Carta e Stefano Codemo in collaborazione con i figuranti Andrea Fajazza, Giacomo Laloni e Nicola Vitale. 06/05/2011 16.57