A PIANELLA RIAPRE LA CHIESA DANNEGGIATA DAL SISMA

CRONACA. PIANELLA. Pianella tornerà a pregare nella Chiesa di Santa Maria Maggiore. La chiesa, danneggiata dal sisma del 6 aprile 2009, sarà riaperta al culto religioso domenica 8 maggio in occasione della festa di San Michele Arcangelo. Un momento importante che prenderà il via alle ore 19 con la celebrazione della Santa Messa officiata da Padre Giuseppe Grossu e alla presenza di Sua Eccellenza Monsignor Tommaso Valentinetti, a cui seguirà la Processione per le vie della città.06/05/2011 16.50