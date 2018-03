PALLANUOTO CHIETI, CORONA D’ABRUZZO OTTIENE IL TITOLO REGIONALE

CHIETI. Importante successo conquistato dalla Corona D’Abruzzo e dal movimento della pallanuoto teatina. Dopo meno di tre anni di attività arriva il primo titolo regionale per la Corona D’Abruzzo Pallanuoto di Chieti. Grazie alla vittoria ottenuta nello scontro diretto con i pretendenti al titolo della Simply Sport di Pescara, l’Under 13 giallonera guidata dai coach Gianluca Del Gallo e Francesco Di Paolo si è aggiudicata il campionato abruzzese di categoria, a punteggio pieno. L’incontro decisivo si è rivelato ricco di emozioni con la Corona D’Abruzzo partita in sordina (in svantaggio per 3 a 1 dopo il primo parziale), ma poi dal secondo quarto ha cominciato ad imporre il proprio gioco chiudendo il match sul punteggio di 8 a 3 in proprio favore. 05/05/2011 16.54