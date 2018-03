IL CICLISTA PARALIMPICO PIERPAOLO ADDESI CON LA NAZIONALE IN AUSTRALIA PER LA COPPA DEL MONDO

CICLISMO. LANCIANO. Si trova in l’Australia l’atleta paralimpico Pierpaolo Addesi, di Torrevecchia Teatina, per disputare la prima prova di Coppa del mondo del 2011. Da Milano verso Sidney insieme alla Nazionale per cimentarsi nella prima prova importante della stagione. «Sono in buona forma – dice l’atleta abruzzese – e spero, per ciò, di portare a casa buoni risultati». Le gare sono iniziate ieri, 4 maggio, e andranno avanti fino al 6. Addesi, in maglia azzurra, partecipa alla cronometro e alla prova su strada. Le gare sono valide per l’assegnazione di punti per le qualificazioni alle Olimpiadi di Londra del prossimo anno. «Dopo le Olimpiadi di Peschino – afferma Addesi – spero di ritrovare la giusta forma per prendere parte anche ai Giochi che si terranno in Inghilterra. Un traguardo che mi impegno a raggiungere, anche per la mia regione». 05/05/2011 16.39