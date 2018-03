RECUPERO EX EDIFICIO SCOLASTICO A SCAPRIANO

CRONACA. SCAPRIANO. Sono iniziati i lavori presso l ‘ex edificio scolastico sito nella frazione di Scapriano con la realizzazione di un’area giochi attrezzata. Il progetto è dell’importo complessivo di € 150.000,00. I lavori, a seguito di gara di appalto, sono stati affidati alla ditta Marcozzi Costruzioni s.r.l. con sede a Castellato e prevede la sistemazione di opere necessarie ed indispensabili per ridare una funzione sociale all’ex edifico scolastico di Scapriano, destinandolo a luogo di ritrovo, sede di riunione per il comitato frazionale e soprattutto area di gioco per i più piccoli. 05/05/2011 9.29