SPORT. CELANO. Le mitiche giacchette nere per una volta lasceranno il campo da calcio e sabato 7 maggio si ritroveranno all’Auditorium “Fermi” per il raduno regionale in occasione dei play off e play out dei campionati di eccellenza, promozione e prima categoria. La convention degli arbitri è stata organizzata dall’Aia (associazione italiana arbitri) Cra Abruzzo con il patrocinio del Comune di Celano. 05/05/2011 9.28