CONSIGLIO ABRUZZO: COSTITUITO COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

POLITICA. L'AQUILA. Con decreto del presidente del Consiglio regionale è stato costituito il Comitato per la Legislazione (articolo 121 del Regolamento). Si tratta di un organismo fondamentale nella nuova strategia della qualità della formazione e nella redazione dei Testi Unici, elementi, questi, che sotto l’impulso della presidenza del Consiglio regionale potranno caratterizzare l’attività legislativa dell’attuale Consiglio, in termini non solo qualitativi ma anche di chiarezza nei testi di legge e quindi di facilitazione nei rapporti tra istituzione e cittadini. Il Comitato per la legislazione è composto da sei consiglieri regionali appartenenti a gruppi di maggioranza e minoranza. Il Comitato è così composto: Ricardo Chiavaroli (presidente – Pdl); Giovanni D’Amico (vice presidente – Pd); componenti: Alessandra Petri (Pdl); Federica Chiavaroli (Pdl); Lucrezio Paolini (Idv); Antonio Menna (Udc). Il Comitato per la Legislazione svolge le seguenti attività: a) formula proposte in merito alla individuazione delle materie e dei settori da disciplinare mediante l’adozione di Testi Unici; b) formula proposte in merito alla individuazione delle materie e dei settori sui quali intervenire mediate legge di abrogazione generale di leggi o regolamenti tacitamente abrogati o altrimenti privi di efficacia; c) formula proposte per la previsione e l’inserimento nei progetti di legge di clausole valutative; d) esprime parere sui progetti di Testi Unici regionali, con riferimento all’efficacia degli stessi in funzione della semplificazione e riordino della normativa vigente, e propone a tal fine gli eventuali emendamenti che ritiene opportuni. 04/05/2011 13.59