"LA DONNA, IERI OGGI E DOMANI" PERCORSI DA COMPIERE

STORIA. SANT’OMERA. Venerdì 6 Maggio alle ore 18:00, presso la Sala Valori del centro storico, torna l’appuntamento con Mondo d’autore Inchiostro Rosa con “La donna ieri, oggi e domani”. Alla serata parteciperà Lidia Menapace, politica, giornalista, una delle voci più importanti del pacifismo e del femminismo italiano, ex partigiana, ex dirigente di movimenti cattolici, eletta senatrice, insieme a lei, la Consigliera alle pari opportunità della Provincia di Teramo Germana Goderecci, coordinate da Daniela Senepa, giornalista e inviata Rai tre. Nel corso dell'incontro si ripercorreranno le fondamentali tappe storiche e legislative dell’emancipazione femminile, dalla conquista del diritto di voto, alle azioni positive create per realizzare la parità uomo-donna, giungendo alle politiche lavorative. La storia del movimento femminile e il suo faticoso percorso di affermazione culturale, sociale e politico sarà raccontato e condiviso nella parte finale, dove lo spazio sarà offerto a studenti, esperti o interessati, per un piacevole dibattito e scambio. 04/05/2011 11.54