I GIOVANI CARTA VINCENTE PER L’AGRICOLTURA DEL FUTURO

AGRICOLTURA. AVEZZANO. I presupposti per il rilancio dell’agricoltura nell’aquilano passano attraverso un ricambio generazionale nel settore. Questo però deve avvenire in sinergia con la valorizzazione del territorio, del concetto di benessere legato alla qualità e tipicità delle produzioni e con la tutela dell’ambiente e degli stessi cittadini. Queste, in sintesi, le tematiche che saranno affrontate in occasione del convegno dal titolo “Giovani Imprese protagoniste nella creazione della filiera italiana” che si svolgerà venerdì 6 maggio 2011 alle ore 11 all’Hotel dei Marsi di Avezzano. Fulcro dell’incontro saranno le nuove prospettive del comparto agroalimentare locale che veda protagonisti giovani motivati e impegnati nel rilancio del settore attraverso il progetto di Coldiretti per una filiera agricola tutta italiana. L’iniziativa, organizzata dalla Coldiretti L’Aquila nell’ambito dell’assemblea provinciale di Giovani Impresa. 04/05/2011 11.52