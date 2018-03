LE FOTO, MONUMENTI D'ABRUZZO PRIMA E DOPO IL TERRMOTO

FOTOGRAFICA. CHIETI. Il 10 maggio presso l'Auditorium del Rettorato dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" verrà inaugurata la mostra fotografica: "Prima e dopo il sisma: vicende conservative dell'arte medievale in Abruzzo". La mostra nasce da un’iniziativa promossa dagli studenti e finanziata dall’Ateneo. La mostra intende documentare lo stato attuale di alcuni monumenti abruzzesi danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009 attraverso un confronto sistematico fra le testimonianze fotografiche del pre e del post sisma conservate nell’archivio fotografico del Dipartimento di Studi Medievali e Moderni e raccolte dai vari docenti di storia dell’arte medievale che si sono succeduti negli ultimi venticinque anni. La mostra, patrocinata da L’Arcidiocesi de L’Aquila, si avvale della collaborazione dell’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione, Gabinetto Fotografico Nazionale del Ministero per i Beni e le Attività culturali. La mostra rimarrà aperta dal 10 maggio all’11 giugno presso l’Auditorium del Rettorato dell’Università. Il catalogo è curato da Claudia d’Alberto ed edito da Edizioni D’Errico. 04/05/2011 10.51