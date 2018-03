SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE OSPITE DI "GEO&GEO"

TELEVISIONE. SAN VALENTINO A.C. Il Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore (Pescara) sarà ospite venerdì, a partire dalle ore 16, della trasmissione Geo&Geo, in onda su RAI3 e condotto da Massimiliano Ossini. Ospiti in studio uno scalpellino di San Valentino, Silvino Di Giambattista, che lavorerà in diretta la pietra della Majella, il Campione d'Italia di pasticceria, nonché vice campione del mondo, Emmanuele Forcone, che realizzerà davanti alle telecamere dei fiori di cioccolata, e una piccola rappresentanza del coro Sammalindine. «In trasmissione - annuncia il sindacao, Angelo D'Ottavio, saranno presentati, oltre alle produzioni artigianali, i prodotti tipici che questo comune, appartenente al club dei Borghi Autentici, offre ai turisti: olio, vino, pane, miele, dolci, pasta fresca, formaggi, ed alcuni piatti della nostra tradizione. Sarà anche trasmesso anche un servizio sul patrimonio storico, artistico e culturale del territorio». 04/05/2011 10.01