ASILI NIDO: L'AQUILA, ON LINE AVVISO E MODULI ISCRIZIONI

CRONACA. L'AQUILA. Sul sito internet del Comune dell'Aquila - www.comune.laquila.it , sezione 'terremoto-aggiornamenti' - sono stati inseriti l'avviso e i moduli per chiedere l'iscrizione o la conferma negli asili nido comunali o convenzionati per il prossimo anno. Le domande devono essere presentate all'ufficio Protocollo del Comune, in via Scarfoglio n. 1 (comando della polizia municipale), aperto tutti i giorni, dal lunedi' al venerdi', dalle 11 alle 13.30, il martedi' e il mercoledi' anche dalle 15.30 alle 17.30. E' possibile inviare anche una raccomandata con avviso di ricevimento. Il termine per le richieste scade il 6 giugno. 02/05/2011 16.03