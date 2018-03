Roseto degli Abruzzi: controllo dei Nas nei ristoranti. Problemi per due

CRONACA. ROSETO DEGLI ABRUZZI. I Carabinieri del Nas di Pescara, insieme ai colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Giulianova, agli ordini del Luogotenente Antonio Longo, nonché con la partecipazione del personale della ASL di Teramo, hanno eseguito due bliz all’interno di noti ristoranti del centro di Roseto degli Abruzzi. I militari hanno accertato gravi violazioni alle norme che riguardano la pulizia e la manutenzione dei locali, l’attivazione abusiva di laboratori da cucina e l’avvenuta modifica strutturale dei locali senza alcuna autorizzazione. Per uno dei due locali è stata disposta la chiusura immediata, mentre per l’altro pare che il provvedimento di chiusura possa giungere a breve, al termine di alcune verifiche in corso. 18/09/2010 11.48