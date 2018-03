CONTRAFFAZIONI: GUARDIA FINANZA PESCARA SEQUESTRA 8.300 CAPI

CRONACA. PESCARA. Oltre 8.300 capi contraffatti di famosi marchi sono stati sequestrati dalla guardia di finanza di Pescara nella zona di Portanuova. Con l'accusa di illecita introduzione e commercializzazione sul territorio di merce con marchi contraffatti è stato denunciato un cinese, con regolare permesso di soggiorno. Secondo gli inquirenti, molto probabilmente riforniva i tanti venditori ambulanti extracomunitari che, in questo periodo, iniziano ad affollare la riviera, vendendo questo tipo di capi. L'operazione è scattata la scorsa notte. Nel corso di ordinari servizi di controllo, i finanzieri hanno notato una persona che, con fare sospetto, caricava voluminosi cartoni su un furgone nei pressi di via Italica. A questo punto, hanno deciso di intervenire, scoprendo a bordo del mezzo, borse, portafogli e calzature, tutti rigorosamente contraffatti. In seguito a successivi controlli, sono riusciti a sequestrare un intero magazzino ricolmo di merce contraffatta, destinata a rifornire il fiorente mercato cittadino. Le indagini della guardia di finanza di Pescara, guidata dal colonnello Mauro Odorisio, continuano ora per individuare eventualmente altri responsabili. 29/04/2011 17.08