SANITA': PROFESSOR TIBERTI NOMINATO DA FAZIO TRA ESPERTI CSS

SANITA’. L’AQUILA. Il ministro della Salute, Ferruccio Fazio, ha nominato il professore Sergio Tiberti, Ordinario di Igiene e Medicina Preventiva e docente di organizzazione sanitaria presso l'Ateneo Aquilano, nell'elenco degli esperti del Consiglio Superiore della Sanita' (Css) . «Tale nomina - si legge in una nota dell'Universita' - e' un ulteriore riconoscimento alle qualita' scientifiche e morali del professore Sergio Tiberti che viene dopo altri importanti riconoscimenti ed incarichi nazionali ed internazionali». Tiberti di recente e' stato nominato consigliere speciale per gli affari medico sociali e per la riforma sanitaria della Repubblica del Libano. 28/04/2011 20.16