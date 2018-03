LA PROVINCIA DI TERAMO SPONSORIZZA SQUADRA DI PESCA D’ALTURA

PESCA. TERAMO. Ci sarà anche la Provincia di Teramo, a Cabo San Lucas, in Messico, per la finale del campionato mondiale di pesca d’altura “IGFA OFFSHORE CHAMPIONSHIP “ che si svolgerà dall'8 al 13 maggio. L’Assessorato provinciale al turismo, con il marchio “Costa Blu” è sponsor del team Ferretti di Roseto degli Abruzzi che, insieme alla Big Game di Porto Rotondo, rappresenterà i colori dell’Italia ad una manifestazione che vede partecipare 50 equipaggi da tutte le parti del mondo. Questa mattina, il comandante dell’equipaggio, Domenico Ferretti, ha presentato la squadra e l’iniziativa alla presenza del presidente Valter Catarra e dell’assessore Ezio Vannucci: «E’ la più grande manifestazione mondiale di pesca ripresa da oltre cinquanta network televisivi e siamo tutti particolarmente emozionati anche perché sono solo due le squadre italiane ammesse – ha dichiarato Ferretti - una bella responsabilità ma anche un’occasione irripetibile. Sono anni che ci prepariamo per un evento come questo che corona il sogno di una vita». Su tutto l'equipaggiamento il marchio Costa Blu e il logo della Provincia di Teramo. 28/04/2011 15.26