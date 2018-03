CRONACA. MONTESILVANO. Un uomo di 64 anni di Catignano e' stato trovato morto questa mattina a bordo della sua auto, una Alfa 146, a Montesilvano, in via Puccini. Era accasciato sul volante e chi lo ha notato ha allertato i carabinieri, che sono intervenuti sul posto. In base a quanto accertato dal medico legale il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali e la salma e' stata restituita i familiari. 28/04/2011 14.46