COMUNE DI PINETO ATTIVA SPORTELLO SUAP

PINETO. Via libera dal Ministero per lo Sviluppo Economico all’istituzione dello SUAP, lo Sportello Unico per le Attività Produttive. Il Comune di Pineto, nella persona di Paolo Gaboli, funzionario dell’Ufficio Urbanistico, ha già provveduto ad attivare lo SUAP, uno sportello che snellirà notevolmente le procedure burocratiche delle tante aziende che operano sul territorio. «Sul nostro portale», ha spiegato l’assessore alle attività produttive Alberto Dell’Orletta, «abbiamo attivato un link sullo “SUAP, un mare di servizi”. Con un click l’utente entra all’interno di servizio virtuale in grado di far fronte alle esigenze dell’azienda, dell’impresa. Insomma, un sistema innovativo che in provincia di Teramo vantano pochi Comuni. Oltre al nostro, infatti, ci sono Roseto, Mosciano e Teramo». Secondo una prima stima, saranno oltre 50 le imprese locali che potranno usufruire dello Sportello Unico per le Attività Produttive. Ma è chiaro che il sistema è aperto a tutte le aziende che avranno interessi o rapporti di lavoro con il territorio di Pineto. 28/04/2011 12.43