2.170 FIRME CONTRO LA STRUTTURA ALL’INTERNO DEL PARCO LE VELE

CRONACA. MONTESILVANO. Il Consigliere del Gruppo misto Gabriele Di Stefano ha consegnato al sindaco Pasquale Cordoma le 2.170 firme dei cittadini contrari alla realizzazione di una struttura ricettiva all'interno del Parco le Vele, tra via Petrarca e via Aldo Moro. Di Stefano parla di «scelte scellerate risalenti al 2005, quando la precedente amministrazione, approvò in Consiglio comunale, una delibera per la realizzazione di un fabbricato di 90 metri quadrati (12 x 15 metri), un locale che sarebbe stato adibito a ristorante, all'interno di un'area che il PRG aveva invece destinato a verde pubblico con un box di 10 metri quadrati, il tutto in cambio di un bagno per disabili. Ringrazio coloro che hanno firmato per impedire un'altra colata di cemento, sono rammaricato per la ditta che ha vinto il bando e contro la quale non nutro assolutamente sentimenti negativi e contrastanti, ma il mio dovere di consigliere è quello di salvaguardare, fino in fondo, gli interessi dei cittadini, che invito ad intervenire numerosi nel prossimo Consiglio comunale». La deliberà, che avvierebbe la realizzazione della struttura in vetro e alluminio, dovrà essere portata in Consiglio comunale nella seduta di venerdì 29 aprile alle ore 17. Il consigliere Di Stefano da mesi si sta impegnando per impedire l'iter di approvazione e con le firme raccolte cercherà di convincere a votare contro.