BEATIFICAZIONE GIOVANNI PAOLO II CITTÀ DELL’AQUILA PRESENTE A ROMA

CRONACA. ROMA. Domenica 1 maggio, in occasione della beatificazione di Giovanni Paolo II, a cinque anni dalla morte, la città dell’Aquila sarà presente con il proprio gonfalone e con una delegazione guidata dal consigliere Pasquale Corriere, delegato dal sindaco al Turismo religioso, che ha promosso l’iniziativa. «E’ noto - ha dichiarato Corriere - l’affetto che Papa Wojtyla nutriva per la nostra montagna, come testimoniano le frequenti, e spesso segrete, visite che il Pontefice periodicamente effettuava sul Gran Sasso, raccogliendosi in preghiera nella chiesa di San Pietro della Jenca, “la sua piccola chiesa”, o in altri luoghi ameni del nostro comprensorio. Nessuno di noi - ha proseguito Corriere - potrà mai dimenticare, inoltre, l’emozione e la commozione generale suscitate in occasione della sua visita all’Aquila nel 1980. Un affetto che gli aquilani hanno sempre ricambiato, e che oggi spinge la Città dell’Aquila a voler essere simbolicamente presente, insieme con l’intera municipalità, nella cerimonia in piazza San Pietro che, domenica 1 maggio, vedrà la beatificazione di Giovanni Paolo II». 28/04/2011 12.37