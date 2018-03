MORTO L'EX SINDACO DI CASTELLALTO

CRONACA. CASTELLALTO. La lista Insieme per Castellalto annulla tutti gli appuntamenti elettorali previsti per oggi mercoledì 27 e domani 28 aprile, nel segno di rispetto per la scomparsa del ex sindaco Giovacchino Romani. «Giovacchino Romani», lo ricorda il candidato sindaco Vincenzo Di Marco, «è stato per il comune di Castellato un valente e onesto amministratore, un insegnante stimato e un uomo giusto, che tanto ha dato alla sua comunità nella sua pluriennale attività politica e amministrativa». 27/04/2011 17.39