CONFCOMMERCIO CHIETI RINNOVA LE CARICHE DEL DIRETTIVO PROVINCIALE

CRONACA. CHIETI. Implementare il settore del credito con l’apertura di uno sportello Banca Confcommercio, intensificare le azioni di supporto al commercio al dettaglio in difficoltà e massima attenzione per la città capoluogo che deve recuperare il ruolo centrale di un tempo. Sono gli obiettivi di Angelo Allegrino confermato, per i prossimi cinque anni, presidente provinciale Confcommercio Chieti a margine dell’assemblea ordinaria dei soci che si è tenuta nei giorni scorsi. Il nuovo direttivo provinciale Confcommercio è composto da dieci elementi. Il confermato presidente Angelo Allegrino sarà supportato dal vice presidente Marisa Tiberio e dai seguenti consiglieri: Antonio Tommaso Vanni, Bruno Baccalà, Luigi Colanero, Maurizio Di Florio, Antonio Del Ciotto, Elio Micoli, Giancarlo Micolucci e Gianfranco Suriani. 27/04/2011 15.41