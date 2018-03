SABATO A VASTO CONVEGNO MEDICO SU TESTAMENTO BIOLOGICO

MEDICINA. VASTO. I medici internisti di tutta Italia si danno appuntamento a Vasto, dove venerdì 29 e sabato 30 aprileprossimi si riuniranno per confrontarsi sulle ultime novità in tema di medicina d’urgenza, patologie polmonari e cardiovascolari e sulla bioetica, con l’atteso intervento di Monsignor Ignacio Carrasco, presidente della Pontificia Accademiaper la vita e docente in Bioetica all’Università Cattolica di Roma, il quale nella mattinata di sabato, alle ore 9, terrà una lettura magistrale su testamento biologico e tutela della persona. «Oltre ad aggiornare le nostre conoscenze scientifiche – spiega Lucio Del Forno, Direttore della Medicina dell’ospedale di Vasto e presidente del Convegno – abbiamo bisogno di recuperare una medicina più umana e meno tecnologica, attenta all’efficienza, ma senza trascurare il bisogno dei pazienti di sentirsi ascoltati. L’incontro sarà perciò l’occasione per approfondire anche aspetti della medicina che coinvolgono le nostre coscienze e che rappresentano per noi operatori motivo di profonda riflessione». Il convegno prenderà il via venerdì pomeriggio all’hotel Excelsior, a Vasto Marina. 27/04/2011 15.38