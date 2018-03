Loredana Bertè in concerto a Pescara

MUSICA. PESCARA. Questa sera si terrà a partire dalle 21.30 il concerto di Loredana Bertè sul palco de "Le Canarie Beach Club". La cantante torna a calcare le scene dopo un breve periodo di convalescenza a causa della rottura di un femore. L’apertura dei botteghini è prevista per le 18, ma si suggerisce di arrivare in anticipo dato il grande afflusso previsto per l’unica tappa abruzzese dell’artista. A seguire dj-set di Stefania Grilli. Il costo del biglietto è di 18 euro in prevendita e di 20 euro presso i botteghini. 18/09/2010 9.35