Turismo all'aria aperta, nuova area di sosta per camper ad Anversa

CRONACA. ANVERSA DEGLI ABRUZZI. Il Comune di Anversa degli Abruzzi è uno dei 6 vincitori del Bando “I Comuni del Turismo all’Aria Aperta 2009” premiati sabato 11 settembre nel contesto del Salone del Camper 2010, la fiera del turismo “en plein air” dedicata a camper, caravan, accessori, percorsi e mete. Dopo l’attenta valutazione dei 17 progetti pervenuti nel 2009, APC-ANFIA ha premiato il Comune di Anversa degli Abruzzi tenendo conto di precisi criteri di sicurezza, qualità e funzionalità dell’area di sosta ideata: 50.000 euro sarà il contributo dell’Associazione al compimento dell’opera. Il progetto prevede la realizzazione di un’area di sosta di 8.000 mq, costituita di 16 piazzole, in uno splendido paesaggio dal quale è possibile raggiungere rapidamente la Riserva Naturale Regionale "Gole del Sagittario" e le pittoresche località di Scanno e Sulmona. A rendere gradevole e funzionale l’area di sosta, la presenza di 8 pozzetti di carico e scarico acque, 8 colonnine per il rifornimento elettrico, 2 servizi igienici, 8 docce, una zona verde, per il pic-nic, il barbecue e i giochi, infine le sbarre di sicurezza. La gestione dell’area è comunale. 18/09/2010 9.35