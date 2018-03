Al via la coppa Italia Asi a Vasto

SPORT. VASTO. Sabato 18 settembre prenderà il via ufficialmente la Stagione Sportiva 2010-2011. Sono 12 le squadre ai nastri di partenza di un'annata che si preannuncia tutt'altro che scontata visto il grande equilibrio che regna fra le formazioni iscritte. Il primo appuntamento di questa lunghissima stagione vedrà impegnate tutte le formazioni nel 1° turno di Coppa Italia : la manifestazione in questione , ricordiamo , prevede gare di sola andata e l'accesso alle semifinali alle prime due classificate di ogni girone . La formazione che si aggiudicherà il titolo provinciale nella finalissima prevista per Maggio 2011 verrà iscritta gratuitamente al Torneo Sportland in programma a Cattolica . Grande attesa dunque per l'esordio stagionale "bagnato" è proprio il caso di dirlo , da un simpatico premio messo in palio dal Bar Jolly di Vasto : il giocatore che siglerà la 1° rete in Coppa Italia ( farà fede il minuto esatto della segnatura ) vincerà ben 10 litri di birra . 18/09/2010 9.20