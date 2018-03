GRAVE DONNA INVESTITA ALL'AQUILA DA DICIOTTENNE AL VOLANTE

CRONACA. L'AQUILA. Una donna di sessanta anni è stata investita questa mattina all'Aquila in via Beato Cesidio, nei pressi del mercato all'aperto, da un giovane aquilano di diciotto anni. La donna mentre attraversava la strada è stata colpita a bassa velocità dall'auto del giovane che in quel momento, probabilmente, era distratto. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso poiché, a detta dei presenti, l'ambulanza è arrivata dopo 30 minuti. La donna, dapprima svenuta, è stata comunque caricata dall'ambulanza, trasportata all'ospedale San Salvatore e ricoverata con urgenza per gravi fratture. Lo stato di salute della donne per il momento è ancora riservato. Anche il giovane è stato portato all'ospedale. 21/04/2011 17.11