ROMENO ARRESTATO PER FURTO DI CAVI ELETTRICI

CRONACA. LANCIANO. Nella mattinata del 21 aprile 2011, personale di questa Compagnia Carabinieri, traeva in arresto in flagranza di reato SPIREA IOAN Alexandru, 23enne cittadino di nazionalità romena, domiciliato a Lanciano (CH), perché responsabile, unitamente ad altra persona in via di identificazione, del furto di circa 600 (seicento) chilogrammi di cavi elettrici perpetrato all’interno della stazione ferroviaria di San Vito Chietino. L’uomo dopo aver caricato insieme ad un complice il materiale all’interno di un autocarro è stato bloccato dai militari. L’altro uomo è riuscito a dileguarsi. 21/04/2011 12.56