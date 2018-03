RIAPRIRÀ MARTEDÌ IL CANILE SANITARIO DI BUCCHIANICO

CRONACA. BUCCHIANICO. Riaprirà martedì prossimo, 26 aprile, il canile sanitario di Bucchianico (Chieti), le cui attività erano state temporaneamente sospese il 14 marzo scorso per consentire le operazioni di bonifica sanitaria in seguito a un caso di malattia infettiva trasmissibile. uanto all’allarme circa un possibile incremento del randagismo, i dati indicano che il fenomeno è in notevole decremento e il periodo di sospensione delle sedute chirurgiche nella struttura di Bucchianico sarà compensato dal Servizio Veterinario di Sanità Animale attraverso dei turni supplementari. Anche per quanto riguarda i gatti l’attività chirurgica è in aumento e, solo nella città di Chieti, sono state istituite ufficialmente tre colonie feline. 21/04/2011 10.00