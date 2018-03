FESTA DEI TALAMI, LUNEDÌ A ORSOGNA

PASQUA. ORSOGNA. «Signore, da chi andremo? L'Eucarestia per la vita quotidiana» è il tema conduttore dei sette Talami che lunedì di Pasqua, 25 aprile 2011, si ritroveranno nel centro storico di Orsogna (Chieti) a partire dalle ore 10, per poi sfilare tutti insieme in piazza Mazzini intorno alle ore 13. Sul Talamo (dal greco thàlamos, passando per il latino thalamus, termine che indicava anticamente il palco sul quale venivano rappresentati i drammi liturgici) attori giovani e adulti - immobili davanti a un fondale affrescato, posto sotto una raggiera alla quale è legata una bambina che impersona la Madonna - interpretano scene ispirate al Vecchio e Nuovo Testamento. Questi quadri biblici viventi oggi sono posti su carri e trainati da trattori, tranne l'ultimo, il settimo, portato a spalla dagli alpini secondo la tradizione. 21/04/2011 9.56