? ELETTI I NUOVI AMMINISTRATORI DI SISTEMA E CERELLA DI VASTO

CRONACA. VASTO. L’assemblea degli azionisti dell’Arpa, riunita ieri pomeriggio presso la direzione generale di Chieti, ha nominato i nuovi amministratori delle società controllate Sistema spa e autoservizi Cerella di Vasto. Per Sistema spa il nuovo Cda sarà cosi composto: presidente Giuliano Gambacorta, di Teramo, vice presidente Mario Ciarrapico di Chieti, consigliere Enrico Ioannoni Fiore di Teramo. Collegio dei revisori, presidente Fabrizio Ranieri di Avezzano, sindaci Gianluca Toschi di Chieti e Teodoro Maggi di Celano. Massimo Cirulli, presidente Arpa è stato riconfermato nella carica di presidente della Cerella, i nuovi consiglieri di amministrazione sono Roberto Lalli di Vasto e Tiziana Magnacca di S. Salvo che sostituiranno gli uscenti Antonio Montanaro e M.Antonietta Patrizio, dipendenti Arpa; per questi ultimi il presidente Cirulli ha espresso parole di encomio per il lavoro svolto in modo proficuo e a titolo gratuito. Collegio sindacale: presidente Felicia Mazzocchi di Avezzano, sindaci revisori Lucio Marcucci di Tollo e Daniela Di Foglio di Vasto. 20/04/2011 8.17