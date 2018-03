Apre la Cappella del Sacro Monte dei Morti di Chieti

CRONACA. CHIETI. Nei giorni 25 e 26 settembre prossimi, la Cappella del’Arciconfraternita del Sacro Monte dei Morti in Chieti sarà aperta al pubblico. Si tratta di un evento organizzato dal Ministero per i Beni Culturali e legato alle “Giornate Europee del Patrimonio”: l’oratorio settecentesco del Sodalizio che da oltre quattrocento anni organizza la Processione del Cristo Morto è stato scelto per il valore artistico dei suoi stucchi. Si tratta della prima riapertura del luogo di culto dopo i recenti lavori di restauro, che però avrà la sua inaugurazione ufficiale in una prossima e solenne occasione della quale non mancheremo di informare i lettori. La visita potrà essere effettuata dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 18 nei due giorni di apertura. È opportuna la prenotazione che permette di usufruire anche della visita guidata (tel. 3494796565). 17/09/2010 16.48