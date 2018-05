TORRE DE’ PASSERI: APRE DEPOSITO LOGISTICO DELLA CRI

TORRE DE PASSERI. Apre a Torre de’ Passeri il deposito logistico di CRI Cepagatti per le Attività di Emergenza in protezione civile. Domenica 27 maggio 2018 alle 10.30 l’inaugurazione.

Non solo una grande area in cui custodire mezzi di primo soccorso, cucine e tende da campo, gruppi elettrogeni, attrezzature, beni di prima necessità, ma anche, e soprattutto, un luogo di aggregazione di professionalità e risorse a servizio della protezione civile. Inizia il 27 maggio, la nuova vita dell’ex mattatoio comunale che è pronto e ristrutturato, per ospitare, il nuovo deposito logistico a Torre de’ Passeri del Comitato di Cepagatti della Croce Rossa Italiana.