SAN SALVO, SI DIMETTE IL CONSIGLIERE COMUNALE IALACCI

Il consigliere comunale al Comune di San Salvo ha presentato al sindaco Magnacca le sue dimissioni.

«Sono costretto a prendere questa decisione, che mi addolora», dice, «per motivi personali e per sopraggiunti nuovi impegni extra lavorativi. Allo stato attuale non sono nelle condizioni di poter adempiere al ruolo di consigliere comunale, nei modi e nei tempi che vorrei. Il ruolo di consigliere comunale è pieno di responsabilità e non si può farlo se non si ha tempo sufficiente da dedicare in aula e nelle commissioni. Seppur con le mie dimissioni il progetto politico e amministrativo continuerà con la stessa energia, nella consapevolezza della competenza, della capacità e dell’impegno della Giunta e dei colleghi consiglieri delle liste San Salvo Città Nuova, Lista Popolare e Per San Salvo».