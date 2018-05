L'AQUILA. BARATTELLI SI DIMETTE DA PRESIDENTE COSTRUTTORI

L'AQUILA. "A tutela della linea di legalità e trasparenza che ANCE l'Aquila si è data per Statuto, sia nella sostanza che nella forma" il presidente dell'Ance provinciale dell'Aquila, Ettore Barattelli, si è dimesso irrevocabilmente dall'incarico. Barattelli, che si era già autosospeso per una condanna di primo grado nell'ambito del processo sulla ricostruzione della caserma Campomizzi all'Aquila, ha comunicato la sua decisione al consiglio direttivo che si è riunito nel pomeriggio. In una nota dei costruttori, si sottolinea che "i consiglieri hanno preso atto della decisione esprimendo solidarietà al collega". Ora si dovrà eleggere un nuovo presidente, quindi comincia una nuova fase per l'associazione in prima linea nella ricostruzione post terremoto dell'Aquila del 2009.