SAN GIOVANNI TEATINO: IL COMUNE AVVIA ALBO DEGLI AVVOCATI

SAN GIOVANNI TEATINO. La Giunta Marinucci, su proposta dell'assessore al contenzioso Roberto Ferraioli, ha approvato, nella seduta del 17 maggio 2018 (pubblicazione 18 maggio 2018) il "Disciplinare per il conferimento di incarichi professionali a legali esterni all'ente per l'assistenza, la rappresentanza e la difesa giudiziale e stragiudiziale".

Il Comune di San Giovanni Teatino non dispone di un legale interno e deve quindi far ricorso a Professionisti legali esterni. Per il conferimento il Responsabile dei servizi legali potrà ora avvalersi dell'Albo dei professionisti legali, in forma singola o associata. L'Albo è suddiviso in 5 sezioni (diritto amministrativo, civile, del lavoro, penale-costituzione di parte civile e tributario) a secondo delle specializzazioni professionali. Gli incarichi saranno conferiti con provvedimento del Responsabile del Servizio Legale, previa relazione del Responsabile del settore cui afferisce al controversia. Le modalità di iscrizione e la composizione dell'Albo degli avvocati esterni per il conferimento di incarichi di assistenza, rappresentanza e difesa giudiziale e stragiudiziale del Comune di San Giovanni Teatino sono pubblicate sull'Albo Pretorio, nella sezione "Amministrazione Trasparente". L'Albo verrà aggiornato ogni 12 mesi mediante avviso pubblico.