CAMBIO DI VERTICE: CERULLI IRELLI NUOVO PRESIDENTE DEL CONSORZIO COLLINE TERAMANE

NOMINE. TERAMO. Il Consorzio di Tutela Vini Colline Teramane ha un nuovo presidente, Enrico Cerulli Irelli, che prende il posto di Alessandro Nicodemi. «Ho accettato con entusiasmo e gratitudine questa nomina nel solco della continuità con Alessandro e gli altri», ha detto il neo presidente che ha invitato il settore vinicolo abruzzese, le Istituzioni regionali e gli organi di informazione a partecipare all’inaugurazione della nuova sede di Montepagano a Roseto degli Abruzzi, per il giorno 31 maggio alle ore 17.00, per un confronto sul settore vinicolo e sui cambiamenti in atto e naturalmente per festeggiare la nuova sede e più in generale la volontà, tra tutti i consorziati, di condividere un percorso di affermazione del Colline Teramane Montepulciano d’Abruzzo DOCG.