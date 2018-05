I NUMERI DEI TUMORI IN UN CONVEGNO A SAN SALVO

SAN SALVO. Il 19 maggio, presso la sala convegni della Banca di Credito Cooperativo di San Salvo alle ore 17, si terrà un incontro sul Registro Regionale dei Tumori, interverranno il professor Lamberto Manzoli responsabile scientifico del registro dei tumori Regione Abruzzo ed il dottor Andrea Del Buono vice presidente della Fondazione "DD CLINIC ISTITUTO DI RICERCA" oncologia integrata e malattie neurodegenerative, che ha svolto un’importante ricerca nella Terra dei fuochi sulla correlazione tra cibo e malattia.

Era il dicembre del 2014 quando venne approvata la legge n. 163 dalla Regione Abruzzo, istitutiva del registro dei tumori. Da allora l’equipe del professor Manzoli ha pubblicato alcuni report del registro, aggiornato al 2016.

La registrazione dei tumori, è l’unico modo per sapere quante persone residenti in un determinato territorio sono malate di cancro e che tipo di tumore hanno. Le informazioni registrate sono vitali per la ricerca sul cancro. Permettono di studiare le cause di alcuni tumori, di valutare l'eventuale impatto di fattori sociali o ambientali e di valutare l'efficacia dei programmi di prevenzione e di screening.





L’incontro è stato promosso dall’Associazione “Il Paese”, dalla Farmacia Di Croce e dall’Associazione Lory a Colori con il Patrocinio del Comune di San Salvo.