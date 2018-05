GIANNA NANNINI A FRANCAVILLA IL 10 AGOSTO

MUSICA. FRANCAVILLA AL MARE. Dopo il successo dei concerti in Germania e nei palasport italiani, Fenomenale – Il Tour Di Gianna Nannini continua con nuove date estive: la rocker si esibirà infatti in Piazza Sant’Alfonso a Francavilla al mare il 10 agosto. FENOMENALE – IL TOUR vede una formazione d’eccezione composta da Davide Tagliapietra e Thomas Festa alle chitarre, Will Medini alle tastiere, sequenze e programmazioni, Daniel Weber al basso, Moritz Muller alla batteria, Isabella Casucci, Annastella Camporeale e Roberta Montanari ai cori. I biglietti per il tour, prodotto e organizzato da F&P Group, sono disponibili in prevendita sul sito di TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati. RTL 102.5 è radio partner ufficiale del tour.