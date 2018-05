RICOSTRUZIONE. ALTRI 25MLN DI EURO PER RICOSTRUIRE 88 CHIESE

ABRUZZO. E' stato messo a punto dalla Cabina di Coordinamento della Ricostruzione il Piano stralcio riguardante le chiese che costituirà allegato e parte integrante e sostanziale dell'ordinanza chiese che sarà approvato nella prossima riunione della Cabina. Il Piano riguarda, per la Regione Abruzzo, 88 chiese per complessivi 25 milioni di euro ed è frutto della collaborazione voluta dal presidente della Regione, Luciano D'Alfonso, con le amministrazioni locali alla presenza dell'ingegner Paolo Iannelli, sovrintendente speciale del Commissario alla Ricostruzione per le quattro regioni colpite dal sisma del 2016/2017. Gli interventi di questo Piano stralcio si sommano a quelli già approvati con le Ordinanze commissariali nn. 23 e 32 del 2017, frutto della collaborazione con la Sovrintendenza ai Beni Culturali.